Кабмін звільнив голову Міграційної служби і призначив нового виконувача обов’язків

Виконувати обов’язки голови Державної міграційної служби України тимчасово буде Наталія Науменко. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

– Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку, виконання обов’язків голови Державної міграційної служби України на першого заступника Науменко Наталію Миколаївну, – йдеться в розпорядженні №1168-р.

Наталія Науменко замінить на посаді Максима Соколюка. Він очолював Державну міграційну службу з січня 2015 року. Водночас Наталія Науменко до призначення обіймала посаду першого заступника голови Державної міграційної служби України.

Та зміни у керівництві міграційної служби не єдині, які очікуються у владних колах найближчим часом. Вже тривалий час в українському політикумі обговорюють ротації у самому Кабінеті міністрів.

Так, на початку вересня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що в уряді можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. За його словами, переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяці тому.

Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував цю інформацію, зазначивши, що у нього претензій до членів Кабміну немає.

Але днями Давид Арахамія анонсував, що кадрові ротації в уряді можуть відбутися у першій декаді жовтня цього року.

Фото: ДМС