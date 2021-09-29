Стратегія деокупації Криму: уряд затвердив дорожню карту

Кабінет міністрів на засіданні 29 вересня затвердив Стратегію деокупації Криму.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, цей документ стане комплексною дорожньою картою з повернення Криму Україні.

– Кримська платформа – це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному, – наголосив прем’єр-міністр.

Кримська платформа – це міжнародний формат для повернення питання тимчасово окупованого Криму до світового порядку денного.

Установчий саміт відбувся 23 серпня 2021 року, у ньому взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій. Представники ООН поки не підписали підсумкову декларацію.

Діяльність Кримської платформи продовжуватиметься до досягнення ключової мети – повернення Криму Україні.