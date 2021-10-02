Задержание Михеила Саакашвили в Грузии может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал, поскольку он является гражданином Украины.

Такое мнение высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал из-за этого, потому что он — (Саакашвили, — Ред.) гражданин Украины, и его не имеют права просто так, безосновательно, задерживать. Мне кажется, что пройдут выходные и точно будет разбор ситуации на международном уровне, — объяснил нардеп журналистам.

Давид Арахамия добавил, что вопрос задержания Михеила Саакашвили в Грузии также нужно урегулировать на межпарламентском уровне.

1 октября Михеила Саакашвили задержали в Грузии. Его поместили в пенитенциарное заведение. По информации СМИ, спецоперация была проведена в одном из районов Тбилиси.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на задержание Михеила Саакашвили. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров отметил, что Украина внимательно следит за ситуацией.

По его словам, сам Владимир Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили сегодня и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития событий.