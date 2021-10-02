Затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії може спричинити серйозний дипломатичний скандал, оскільки він є громадянином України.

Таку думку висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал через це, тому що він – (Саакашвілі,- Ред.) громадянин України, і його не мають права просто так, безпідставно, затримувати. Мені здається, що пройдуть вихідні і точно буде розбір цієї ситуації на міжнародному рівні, – пояснив нардеп журналістам.

Давид Арахамія додав, що питання затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії також потрібно врегульовувати на міжпарламентському рівні.

1 жовтня Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії. Його помістили у пенітенціарний заклад. За інформацією ЗМІ, спецоперація була проведена в одному з районів Тбілісі.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на затримання Міхеіла Саакашвілі. Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров зазначив, що Україна уважно стежить за ситуацією.

За його словами, сам Володимир Зеленський занепокоєний затриманням Саакашвілі сьогодні і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку подій.