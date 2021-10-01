Пасажирів поїзда Київ-Трускавець, яким нардепи від Слуги народу їхали на виїзне засідання фракції, співробітники Укрзалізниці пересадили в інші вагони.

Про цей інцидент повідомила в соцмережі журналістка Анна Стешенко, яка їхала в цьому поїзді.

Вона розповіла, що разом з колегою заздалегідь купила квитки, і коли вони вже сіли в поїзд, прийшли два депутати, у яких теж були квитки на ці місця.

– Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму. У ній – Про пересадку пасажирів у зв’язку з ОГП. Переплутав на нервах: У зв’язку з поїздкою ОПГ. Довго вибачався, хоча він тут ні до чого. У підсумку нас переселили в сусідній вагон з “простими смертними”, – написала Стешенко.

Вона також уточнила деякі деталі щодо умов, зазначивши, що вагон у СН кращий, а в купе заздалегідь заправлені ліжка.

У Трускавці 1-3 жовтня має відбутися виїзне засідання парламентської фракції Слуга народу. На ньому, ймовірно, обговорюватимуть відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Очікується, що буде на ньому і президент Володимир Зеленський.

Фото: Анна Стешенко