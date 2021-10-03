Зеленский на съезде Слуги народа в Трускавце: у нас очень молодая партия

Партия Слуга народа – родилась лишь недавно, она еще очень молодая и лишь делает свои первые шаги в большой политике.

Об этом в субботу, 2 октября, заявил президент Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Трускавце.

Он отметил, что у всех депутатов практически не было опыта, но они должны были пройти этот путь, чтобы укрепиться и начать работать как команда.

Президент отметил, что страна пережила тяжелое испытание из-за пандемии коронавируса, однако она позволила возродить медицинскую сферу в стране.

— Сегодня я вижу команду по медицине, она появилась. Мы выбрали министра, работает профильный комитет, и мы готовы к любым вызовам, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что главным достижением в сфере нацбезопасности и обороны стала мощная работа СНБО.

По словам главы государства, именно этот орган сейчас больше всего боятся различные финансовые группы, олигархи и государственные изменники.

— Люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место, — отметил президент.

Главной победой действующей власти стала цифровизация Украины, в которой наша страна стала одной из первых европейских стран.

Зеленский подчеркнул, что Украина максимально уходит от бумажного документооборота, что является одним из главных достижений провластной партии.

— Я хотел бы занимать пост президента до того момента, пока мы не выполним все наши обещания, — резюмировал президент.

Глава государства подчеркнул, что в программе, с которой он шел на выборы, нет ни единого пункта, который невозможно выполнить.

Источник: пресс-служба Слуги народа

Фото: пресс-служба Слуги народа