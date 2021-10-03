Зеленський на з’їзді Слуги народу у Трускавці: У нас дуже молода партія

Партія Слуга народу – лише нещодавно народилася, вона ще дуже молода і лише робить свої перші кроки у великій політиці.

Про це в суботу, 2 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський на з’їзді партії Слуга народу в Трускавці.

Він зазначив, що у всіх депутатів практично не було досвіду, але вони мали пройти цей шлях, щоб зміцнитися і почати працювати як команда.

Президент зазначив, що країна пережила важке випробування через пандемію коронавірусу, однак це дозволило відродити медичну сферу в країні.

– Сьогодні я бачу команду з медицини, вона з’явилася. Ми вибрали міністра, працює профільний комітет, і ми готові до будь-яких викликів, – наголосив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що головним досягненням у сфері нацбезпеки і оборони стала потужна робота РНБО.

За словами очільника держави, саме цей орган зараз найбільше бояться різноманітні фінансові групи та державні зрадники.

– Люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце, – зазначив президент.

Головною перемогою діючої влади стала цифровізація України, у якій наша країна стала однією з перших європейських країн.

Зеленський наголосив, що Україна максимально йде від паперового документообігу, що є одним з головних досягнень провладної партії.

– Я хотів би займати пост президента до того моменту, поки ми не виконаємо всі наші обіцянки, – резюмував президент.

Глава держави наголосив, що у програмі, з якою він йшов на вибори, немає жодного пункту, який неможливо виконати.

Джерело: прес-служба Слуги народу

Фото: прес-служба Слуги народу