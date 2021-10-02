Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Нужно искать другую команду: Зеленский о причинах отставки Разумкова

Володимир Зеленський

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен покинуть свой пост, поскольку он не поддерживает политику партии Слуга Народа по борьбе против олигархов.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 2 октября, на съезде фракции в Трускавце.

— Отставка Разумкова для меня – это, простите, внутрифракционный вопрос. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это — нормально, — заявил глава государства.

По словам Зеленского, парламент на сегодняшний день не выполняет поставленные перед ним задачи.

Он добавил, что в случае, если взгляды Разумкова на деолигархизацию и, в частности, санкции против Виктора Медведчука не совпадают с более чем 200 депутатами от Слуг народа – это нормально, однако в таком случае ему необходимо искать себе другую команду.

— Вы знаете, у партии есть наработанное меню, выполнение которого входит в наши обязанности. Вопрос ведь не в нем. Если он не поддерживает программу, за которую отдали голоса 73% избирателей – это нормально, но тогда нужно жить своей жизнью, — подчеркнул Зеленский.

Президент также объяснил, что мероприятие в Трускавце проходит для того, чтобы разработать планы по трансформации страны. Основной упор, отметил глава государства, делается на сферу безопасности и энергетическую независимость Украины.

Читайте
Это несправедливо: Разумков о том, что его не пригласили на заседание в Трускавец

Напомним, ранее народные депутаты фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины собрали необходимое количество подписей для запуска процедуры отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Она отметила, что по состоянию на 17.30 субботы, 2 октября, под соответствующим обращением подписались уже более 150 народных депутатов.

Источник: телеканал Дом

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка