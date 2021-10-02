Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3822 О реформировании государственного концерна Укроборонпром.

Об этом рассказал генеральный директор госконцерна Юрий Гусев на своей странице в социальной сети Facebook.

Он выразил благодарность всем народным депутатам, причастным к разработке и принятию соответствующего законопроекта, Кабмину, а также международным партнерам Украины.

По словам Гусева, теперь Укроборонпром получил возможность структурной перезагрузки 118 предприятий, более двух десятков которых находятся на временно оккупированных Российской Федерацией территориях.

Зеленский одобрил реформу Укроборонпрома: глава госконцерна рассказал об изменениях / 3 фотографии

Кроме того, будут внедрены новые подходы корпоративного управления, которые обезопасят предприятия оборонного комплекса от коррупционных рисков, конфликта интересов и попыток прямого политического влияния.

Также Укроборонпром получит право создавать совместные предприятия с иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые инвестиции для изготовления новейших образцов вооружения и военной техники как для Вооруженных сил Украины, так и на экспорт.

Источник: Facebook Юрия Гусева

Фото: Facebook Юрия Гусева