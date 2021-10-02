Зеленский одобрил реформу Укроборонпрома: глава госконцерна рассказал об изменениях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3822 О реформировании государственного концерна Укроборонпром.
Об этом рассказал генеральный директор госконцерна Юрий Гусев на своей странице в социальной сети Facebook.
Он выразил благодарность всем народным депутатам, причастным к разработке и принятию соответствующего законопроекта, Кабмину, а также международным партнерам Украины.
По словам Гусева, теперь Укроборонпром получил возможность структурной перезагрузки 118 предприятий, более двух десятков которых находятся на временно оккупированных Российской Федерацией территориях.
Кроме того, будут внедрены новые подходы корпоративного управления, которые обезопасят предприятия оборонного комплекса от коррупционных рисков, конфликта интересов и попыток прямого политического влияния.
Также Укроборонпром получит право создавать совместные предприятия с иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые инвестиции для изготовления новейших образцов вооружения и военной техники как для Вооруженных сил Украины, так и на экспорт.
Источник: Facebook Юрия Гусева
Фото: Facebook Юрия Гусева