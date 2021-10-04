Обмен пленным не удается разблокировать из-за позиции Кремля — Арестович

Списки для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией уже готовы, но процесс не удается разблокировать из-за позиции российских властей.

Об этом в эфире гостелеканала Дом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Он отметил, что Кремль пытается сделать вид, что Россия не сторона конфликта на Донбассе.

— Камнем преткновения является желание Кремля сделать вид, что они не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые республики как одну из сторон конфликта. Все. Другого камня преткновения нет, — отметил он.

Арестович добавил, что об этом известно посредникам от ОБСЕ.

— Они прекрасно известны обеим сторонам. И это известно посредникам от ОБСЕ. И Шарлотта Реландер, координатор гуманитарной подгруппы, очень много делает для того, чтобы обмен состоялся, и чтобы КПВВ заработали. Но натыкается на все ту же позицию Кремля, — отметил он.

Представитель украинской делегации в ТКГ акцентировал, что Украина готова к обмену пленными, но из-за позиции Кремля это невозможно осуществить.

— Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать ситуацию, и открыть КПВВ, и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте все непосредственно с так называемыми ЛНР и ДНР, — резюмировал Арестович.

Напомним, ранее Украинская делегация в ТКГ призвала Россию ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ.

Также Украина призвала РФ обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушение.

Источник: Дом