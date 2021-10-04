Обмін полоненим не вдається розблокувати через позицію Кремля – Арестович

Списки для обміну утримуваними особами між Україною і Росією вже готові, але процес не вдається розблокувати через позицію російської влади.

Про це в ефірі державного телеканалу Дом повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Він зазначив, що Кремль намагається зробити вигляд, що Росія не сторона конфлікту на Донбасі.

– Каменем спотикання є бажання Кремля зробити вигляд, що вони не сторона конфлікту. І зробити все, щоб Україна визнала так звані республіки як одну зі сторін конфлікту. Все. Іншого каменю спотикання немає, – зазначив він.

Арестович додав, що про це відомо посередникам від ОБСЄ.

– Вони прекрасно відомі обом сторонам. І це відомо посередникам від ОБСЄ. І Шарлотта Реландер, координатор гуманітарної підгрупи, дуже багато робить для того, щоб обмін відбувся, і щоб КПВВ запрацювали. Але натикається на все ту ж позицію Кремля, – зазначив він.

Представник української делегації в ТКГ акцентував, що Україна готова до обміну полоненими, але через позицію Кремля це неможливо здійснити.

– Україна робить свої кроки в гуманітарному напрямку для того, щоб нормалізувати ситуацію, і відкрити КПВВ, і обмінятися полоненими. Але позиція Москви незмінна: у вас там, в Україні, конфлікт, тому вирішуйте все безпосередньо з так званими ЛНР і ДНР, – резюмував Арестович.

Нагадаємо, раніше Українська делегація в ТКГ закликала Росію прискорити підготовку до обміну полоненими та розблокувати роботу КПВВ.

Також Україна закликала РФ забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню і негайно припинити його порушення.

Джерело: Дом