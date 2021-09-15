Обмін полоненими і режим тиші: українська делегація в ТКГ звернулася до Росії

Українська делегація в Тристоронній контактній групі закликала Росію прискорити підготовку до обміну полоненими і розблокувати роботу КПВВ.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він зауважив, що розблокування роботи КПВВ дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Україна закликала РФ забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушення.

Тим часом російська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм.

Зі свого боку Україна розцінює це як свідоме намагання заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

Загалом українська делагація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, що були ухвалені за участю російського керівництва та держав-посередників Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

Джерело: Українська делегація в ТКГ

Фото: Штаб ООС