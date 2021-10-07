Стефанчука освободили от исполнения обязанностей представителя президента в Раде — указ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в парламенте.

Соответствующий указ №522/2021 появился на сайте Офиса президента.

— Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде, говорится в документе.

Руслан Стефанчук был представителем президента в Верховной Раде с августа 2019 года. Он является доктором юридических наук, профессором, адвокатом.

В свое время Стефанчук занимал должность проректора по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины и проректора по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году работал со штабом президента Украины Владимира Зеленского, с которым знаком еще со студенческих лет. На внеочередных парламентских выборах был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

В конце августа 2019 года Руслан Стефанчук стал вице-спикером Верховной Рады Украины ІХ ​​созыва. Его кандидатуру на должность первого заместителя председателя Рады поддержали 330 нардепов.