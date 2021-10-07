Стефанчука звільнили від виконання обов’язків представника президента в Раді – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов’язків представника президента в парламенті.

Відповідний указ №522/2021 з’явився на сайті Офісу президента.

– Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді, йдеться у документі.

Руслан Стефанчук був представником президента у Верховній Раді з серпня 2019 року. Він є доктором юридичних наук, професором, адвокатом.

Свого часу Стефанчук обіймав посаду проректора з наукової роботи Національної академії прокуратури України і проректора з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 році працював зі штабом президента України Володимира Зеленського, з яким знайомий ще зі студентських років. На позачергових парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

Наприкінці серпня 2019 року Руслан Стефанчук став віце-спікером Верховної Ради України ІХ скликання. Його кандидатуру на посаду першого заступника голови Ради підтримали 330 нардепів.