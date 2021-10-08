Рада національної безпеки і оборони України 8 жовтня збереться на чергове засідання. Головні питання порядку денного – контрабанда та використання надр країни.

У вівторок, 5 жовтня, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що мають заслухати звіт про стан справ із контрабандою. За його словами, зокрема кожен відповідальний державний орган доповідатиме щодо кожної особи та підприємства із санкційного списку.

Друге питання пов’язане з надрами. Данілов сказав, що у багатьох компаніях ліцензії, як з’ясувалося, оформлені в офшорах. Інші подробиці поки невідомі.

Він також анонсував у найближчі дні укази за рішеннями РНБО, пов’язаних з так званими злодіями в законі.

Засідання РНБО 17 вересня – що ухвалили

Попереднє засідання РНБО відбулося 17 вересня. Його головними темами стали нові санкції, оборонні витрати на 2022 рік, проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях і створення системи моніторингу олігархів.

Що стосується незаконних виборів у Держдуму РФ – проти всіх організаторів будуть введені санкції. У цьому списку близько 90 осіб.

Під санкції також потрапили сім посадовців ФСБ Росії, причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

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Фото: РНБО