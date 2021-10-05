Зеленский ввел санкции против российских компаний и агитаторов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкционные ограничения против четырех российских компаний и лиц, причастных к незаконным выборам на территории временно оккупированного Крыма в Госдуму РФ.

Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны во вторник, 5 октября.

Санкции против компаний

Экономические санкции в Украине ввели против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура. Соответствующие ограничения будут действовать три года.

Таким образом санкции накладываются на:

ООО Завод судовой светотехники Маяк;

ПАО Амурский судостроительный завод;

Федеральное казенное предприятие РФ Казанский государственный казенный пороховой завод;

Сингапурский Zasshid PTE. LTD.

Против российских компаний применяется полный пакет санкций, что предусматривает — блокировку активов, прекращения торговых операций, прекращения или ограничения транзита через Украину, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирования всех разрешительных лицензий и тому подобное.

Вместе с тем к сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Санкции против лиц, причастных к выборам в Госдуму РФ

Персональные санкции ввели в отношении 95 человек — граждан Украины и РФ, причастных к выборам в российский парламент на территории временно оккупированного Крыма.

Речь идет как о самовыдвиженцах, так и о тех, кто баллотировался по партийным спискам.

В частности, ограничительные меры ввели против так называемых членов территориальных избирательных комиссий в Крыму, российских силовиков, в том числе сотрудников Института криминалистики ФСБ.

Также ввели санкции против гражданина Кореи, который проживает в Киевской области.

Санкции предусматривают: блокировку активов, ограничения торговых операций, ограничения или прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, запрет на участия в приватизации, аренды госимущества и тому подобное.

17-20 сентября в России проходили парламентские выборы. Конституционное большинство получила правящая партия — Единая Россия.

Однако 22 сентября Верховная Рада Украины признала эти выборы незаконными, а саму Госдуму РФ — нелегитимной.

Такое решение украинском нардепы приняли в связи с тем, что в Ростовскую область на голосование бесплатно свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса. Так, на выборах проголосовали более 150 тыс. человек.

Также Кремль организовал голосования на территории временно оккупированного Крыма.

В то же время представитель Еврокомиссии Петер Стано заявлял, что Евросоюз никогда не признает результаты выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

А представители США и Великобритании раскритиковали непрозрачность проведения парламентских выборов в РФ.