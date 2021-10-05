Зеленский ввел санкции против российских компаний и агитаторов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкционные ограничения против четырех российских компаний и лиц, причастных к незаконным выборам на территории временно оккупированного Крыма в Госдуму РФ.
Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны во вторник, 5 октября.
Санкции против компаний
Экономические санкции в Украине ввели против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура. Соответствующие ограничения будут действовать три года.
Таким образом санкции накладываются на:
- ООО Завод судовой светотехники Маяк;
- ПАО Амурский судостроительный завод;
- Федеральное казенное предприятие РФ Казанский государственный казенный пороховой завод;
- Сингапурский Zasshid PTE. LTD.
Против российских компаний применяется полный пакет санкций, что предусматривает — блокировку активов, прекращения торговых операций, прекращения или ограничения транзита через Украину, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирования всех разрешительных лицензий и тому подобное.
Вместе с тем к сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.
Санкции против лиц, причастных к выборам в Госдуму РФ
Персональные санкции ввели в отношении 95 человек — граждан Украины и РФ, причастных к выборам в российский парламент на территории временно оккупированного Крыма.
Речь идет как о самовыдвиженцах, так и о тех, кто баллотировался по партийным спискам.
В частности, ограничительные меры ввели против так называемых членов территориальных избирательных комиссий в Крыму, российских силовиков, в том числе сотрудников Института криминалистики ФСБ.
Также ввели санкции против гражданина Кореи, который проживает в Киевской области.
Санкции предусматривают: блокировку активов, ограничения торговых операций, ограничения или прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, запрет на участия в приватизации, аренды госимущества и тому подобное.
17-20 сентября в России проходили парламентские выборы. Конституционное большинство получила правящая партия — Единая Россия.
Однако 22 сентября Верховная Рада Украины признала эти выборы незаконными, а саму Госдуму РФ — нелегитимной.
Такое решение украинском нардепы приняли в связи с тем, что в Ростовскую область на голосование бесплатно свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса. Так, на выборах проголосовали более 150 тыс. человек.
Также Кремль организовал голосования на территории временно оккупированного Крыма.
В то же время представитель Еврокомиссии Петер Стано заявлял, что Евросоюз никогда не признает результаты выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.
А представители США и Великобритании раскритиковали непрозрачность проведения парламентских выборов в РФ.