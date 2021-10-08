Верховная Рада приняла постановление №6132, в котором призвала Европейский парламент и парламенты государств-членов Европейского Союза признать перспективу членства Украины в ЕС.

За соответствующее заявление проголосовали 304 народных депутата. Этим постановлением парламент в очередной раз подтвердил стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции.

Также в этом документе депутаты призвали Европейский Союз ужесточить санкции против Российской Федерации из-за незаконной выдачи Россией паспортов гражданам Украины и принудительного привлечения украинских граждан к участию в выборах в Российской Федерации.

Кроме того, в постановлении напомнили об угрозах энергетической и геополитической безопасности Центральной и Восточной Европы, которую представляет российский газопровод Северный поток-2.

Нардепы призвали ЕС, его институты и государства-члены учесть риски его эксплуатации и принять все возможные меры с целью предупреждения и предотвращения использования энергетических ресурсов в качестве оружия.

Также Европейский Союз попросили обратить внимание на критическую ситуацию с ценами на рынках энергоносителей и привлечь Украину к рабочим обсуждениям по вопросам ситуации на рынках газа и электроэнергии.