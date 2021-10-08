Верховна Рада ухвалила постанову №6132, у якій закликала Європейський парламент і парламенти держав-членів Європейського Союзу визнати перспективу членства України в ЄС.

За відповідну заяву проголосувал 304 народних депутати. Цією постановою парламент вчергове підтвердив стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, який закріплений в Конституції.

Також у цьому документі депутати закликали Європейський Союз посилити санкції проти Російської Федерації через незаконну видачу Росією паспортів громадянам України та примусове залучення українських громадян до участі у виборах в Російській Федерації.

Крім того, у постанові нагадали про загрози енергетичній та геополітичній безпеці Центральної та Східної Європи, яку становить російський газопровід Північний потік-2.

Нардепи закликали ЄС, його інституції та держави-члени врахувати ризики його експлуатації та вжити всіх можливих заходів з метою попередження та запобігання використання енергетичних ресурсів в якості зброї.

Також Європейський Союз попросили звернути увагу на критичну ситуацію з цінами на ринках енергоносіїв і залучити Україну до робочих обговорень з питань ситуації на ринках газу та електроенергії.