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Вікторія Гірко |

Рада закликала Європарламент визнати перспективу членства України в ЄС

європейський сою з єс

Верховна Рада ухвалила постанову №6132, у якій закликала Європейський парламент і парламенти держав-членів Європейського Союзу визнати перспективу членства України в ЄС.

За відповідну заяву проголосувал 304 народних депутати. Цією постановою парламент вчергове підтвердив стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, який закріплений в Конституції.

Також у цьому документі депутати закликали Європейський Союз посилити санкції проти Російської Федерації через незаконну видачу Росією паспортів громадянам України та примусове залучення українських громадян до участі у виборах в Російській Федерації.

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Крім того, у постанові нагадали про загрози енергетичній та геополітичній безпеці Центральної та Східної Європи, яку становить російський газопровід Північний потік-2.

Нардепи закликали ЄС, його інституції та держави-члени врахувати ризики його експлуатації та вжити всіх можливих заходів з метою попередження та запобігання використання енергетичних ресурсів в якості зброї.

Також Європейський Союз попросили звернути увагу на критичну ситуацію з цінами на ринках енергоносіїв і залучити Україну до робочих обговорень з питань ситуації на ринках газу та електроенергії.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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