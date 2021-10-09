Евросоюз и США разочарованы задержками в избрании руководителя САП

Европейский Союз и США разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Международные партнеры Украины не понимают, почему у решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне до сих пор нет нового главы.

— Мы призываем отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами, — говорится в совместном заявлении ЕС и США.

Ситуация вокруг САП

Предыдущий глава Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении еще в августе 2020 года. После этого обязанности руководителя САП начал исполнять Максим Грищук, который был заместителем Холодницкого.

25 января официально начался конкурсный отбор на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Заявки на участие в конкурсе подали 111 человек.

В состав комиссии по отбору кадров в САП входит 11 человек: четверо представителей Совета прокуроров, которых ранее определили, и семь делегированных Верховной Радой.

9 октября СМИ со ссылкой на собственные источники и главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина сообщили, что очередное заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Ранее в США и ЕС уже заявляли, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прозрачности избрания руководителя САП.