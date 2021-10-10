В МИД Украины отреагировали на перевод Джеляла в психиатрическую клинику

Украина выразила протест из-за принудительного помещения крымскотатарского политзаключенного Наримана Джеляла в психиатрическую клинику.

Об этом заявила замглавы Министерства иностранных дел Эмине Джапарова на своей странице в социальной сети Twitter.

— Карательная практика в лучших советских традициях, — отметила замглавы МИД.

По ее данным, так называемая психолого-психиатрическая экспертиза со стороны оккупантов продлится по меньшей мере 20 дней.

Джапарова подчеркнула, что перевод Джеляла в психиатрическую клинику был безосновательным и происходил в принудительном порядке.

Напомним, в сентябре так называемое управление ФСБ Российской Федерации в Крыму усилило обвинения в отношении крымского активиста Асана Ахтемова, который вместе со своим братом был задержан вместе с Джелялом.

По словам его адвоката Николая Полозова, к обвинению в якобы совершении диверсии добавили участие в организованной преступной группе, а также приобретение и хранение взрывчатых веществ.

По этой причине Асану Ахтемову может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Фото: Людмила Денисова