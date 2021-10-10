У МЗС України відреагували на переведення Джеляла до психіатричної клініки

Україна висловила протест через примусове переведення кримськотатарського політв’язня Нарімана Джеляла до психіатричної клініки.

Про це заявила заступник голови Міністерства закордонних справ Еміне Джапарова на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

– Каральна практика в найкращих радянських традиціях, – зазначила заступник глави МЗС.

За її даними, так звана психолого-психіатрична експертиза з боку окупантів триватиме щонайменше 20 днів.

Джапарова наголосила, що переведення Джеляла до психіатричної клініки було безпідставним та відбувавалося в примусовому порядку.

Нагадаємо, у вересні так зване управління ФСБ Російської Федерації в Криму посилило звинувачення щодо кримського активіста Асана Ахтемова, якого разом із його братом було затримано разом з Джелялем.

За словами його адвоката Миколи Полозова, до звинувачення в нібито скоєнні диверсії додали участь в організованій злочинній групі, а також придбання та зберігання вибухових речовин.

З цієї причини Асану Ахтемова може загрожувати до 20 років тюремного ув’язнення.