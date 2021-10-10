Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

У МЗС України відреагували на переведення Джеляла до психіатричної клініки

Наріман Джелял

Україна висловила протест через примусове переведення кримськотатарського політв’язня Нарімана Джеляла до психіатричної клініки.

Про це заявила заступник голови Міністерства закордонних справ Еміне Джапарова на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

– Каральна практика в найкращих радянських традиціях, – зазначила заступник глави МЗС.

За її даними, так звана психолого-психіатрична експертиза з боку окупантів триватиме щонайменше 20 днів.

Джапарова наголосила, що переведення Джеляла до психіатричної клініки було безпідставним та відбувавалося в примусовому порядку.

Читайте
Попри відмову Джеляла: заступника голови Меджлісу вивезли з СІЗО Сімферополя

Нагадаємо, у вересні так зване управління ФСБ Російської Федерації в Криму посилило звинувачення щодо кримського активіста Асана Ахтемова, якого разом із його братом було затримано разом з Джелялем.

За словами його адвоката Миколи Полозова, до звинувачення в нібито скоєнні диверсії додали участь в організованій злочинній групі, а також придбання та зберігання вибухових речовин.

З цієї причини Асану Ахтемова може загрожувати до 20 років тюремного ув’язнення.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка