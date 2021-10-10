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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

В Украину прибыла очередная партия военной помощи от США

Американська військова допомога

В международный аэропорт Борисполь прибыл груз технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки, выделение которой было согласовано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Американские партнеры, в частности, предоставили медицинское оборудование, различное вооружение, в том числе высокоточное, боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения.

Это лишь часть помощи, которая включает $250 млн по линии Пентагона и еще дополнительно $60 млн по линии Государственного департамента.

В Украину прибыла очередная партия военной помощи от США

В Министерстве обороны подчеркнули, что выделение дополнительных средств на укрепление обороноспособности Украины является очередным подтверждением стратегического партнерства Киева и Вашингтона.

В целом, с 2014 году Украина получила материально-технической поддержку от Штатов на общую сумму более $2 млрд.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что упоминание Владимира Зеленского в списках мировых лидеров, которые были упомянуты в расследовании офшоров, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей.

По ее словам, президент США Джо Байден настаивает на повышении прозрачности власти как в американской, так и в международной финансовых системах.

Псаки напомнила, что глава Белого Дома на всех международных форумах сосредоточивает внимание мировых лидеров на важности уровнять правила игры и снизить уровень коррупции.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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