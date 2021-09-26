Это вообще ни о чем: Залужный пожаловался на недостаточное финансирование ВСУ

Кабинет министров Украины выделяет на финансирование Вооруженных сил недостаточно денег.

Такое мнение выразил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в одном из интервью.

— Я всегда буду говорить, что финансирования недостаточно, потому что всегда хочется больше. Но в этом году было выделено только 116 млрд грн – это вообще ни о чем. Ситуация катастрофическая, это просто катастрофа, — заявил он.

Залужный добавил, что в госбюджет-2022 на финансирование армии заложено 152 млрд грн, чего тоже недостаточно в условиях ведения войны.

При этом, по словам главнокомандующего ВСУ, у него нет уверенности в том, что соответствующую сумму не уменьшат.

Украинский генерал также отметил, что несмотря на проблемы с финансированием, армия закупает отечественные разведывательные беспилотные летательные аппараты, в частности Фурия и Аист.

Он добавил, что у этих БПЛА имеются недостатки, однако они способны выполнять возложенные на них задачи и при этом проходят постоянную модернизацию.

— Да, мы до сих пор используем дроны, которые передают волонтеры. Почему? Беспилотников много не бывает. Однако на сегодняшний день у нас нет ни единой бригады, в которой не было бы хотя бы одного беспилотного авиакомплекса, — подчеркнул Залужный.

Украинский генерал также объяснил, что ВСУ не может закупить отечественные ударные БПЛА, поскольку таких пока попросту нет, а все разработки, которые ведутся в этом направлении, на сегодняшний день носят исключительно декларативный характер.

Фото: пресс-служба ВСУ