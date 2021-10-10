В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США

У міжнародний аеропорт Бориспіль прибув вантаж технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки, виділення якої було погоджене в рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Американські партнери, зокрема, надали медичне обладнання, різне озброєння, в тому числі високоточне, боєприпаси, засоби спостереження радіолокації.

Це лише частина допомоги, яка включає $250 млн по лінії Пентагону і ще додатково $60 млн по лінії Державного департаменту.

У Міністерстві оборони наголосили, що виділення додаткових коштів на зміцнення обороноздатності України є черговим підтвердженням стратегічного партнерства Києва та Вашингтону.

Загалом, з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримку від Штатів на загальну суму понад $2 млрд.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що згадка Володимира Зеленського в списках світових лідерів, які були згадані в розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

За її словами, президент США Джо Байден наполягає на підвищенні прозорості влади як в американській, так і в міжнародній фінансових системах.

Дженніфер Псакі нагадала, що глава Білого Дому на всіх міжнародних форумах зосереджує увагу світових лідерів на важливості вирівняти правила гри і знизити рівень корупції.