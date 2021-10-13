Офіс генерального прокурора оскаржуватиме запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у справі про державну зраду. У вівторок, 12 жовтня, Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри Медведчуку, але обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

На думку прокурорів, у цій ситуації домашній арешт є неефективним запобіжним заходом. Прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному суді. Вони наполягають на триманні депутата під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн.

В ОГУ пояснюють, що Медведчука потрібно взяти під варту, адже він може переховуватися, зважаючи на його зв’язки з Російською Федерацією та терористичними організаціями.

Крім того, наразі у справі не встановлені всі особи, які спільно з Медведчуком брали участь у злочинах. Також правоохоронці не допитали всіх свідків, а частина з них дає недостовірні свідчення через побоювання впливу на них з боку депутата.

Підозра Медведчуку

8 жовтня народному депутату від Опозиційної платформи За життя Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Медведчука підозрюють у причетності до незаконного постачання вугілля з ОРДЛО.

Після цього СБУ оприлюднила записи розмов Медведчука про незаконні схеми з представниками російської влади.

12 жовтня Печерський районний суд Києва обрав депутату запобіжний захід у справі – домашній арешт, хоча прокуратура клопотала про тримання під вартою та заставу.