Под санкции ЕС должны попасть участники выборов в Государственную Думу РФ в Крыму — Зеленский

В санкционные списки Европейского Союза должны попасть все лица, причастные к организации или те, кто принимал непосредственное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса, считает президент Украины Владимир Зеленский.

— В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе, — заявил Зеленский на брифинге по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

Он также добавил, что потребность в усилении санкций давления назрела давно.

По словам Зеленского, без внимания нельзя оставлять нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский также поблагодарил ЕС за неизменность санкционной политики относительно России, но считает, что назрела необходимость ее усиления.

12 октября в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве было подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Документ будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защите окружающей среды.

Кроме того, подписано соглашение об участии Украины в рамочной программе по исследованиям и инновациям Horizon Europe.