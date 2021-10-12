Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Абрамова Юлія |

Под санкции ЕС должны попасть участники выборов в Государственную Думу РФ в Крыму — Зеленский

Володимир Зеленський

В санкционные списки Европейского Союза должны попасть все лица, причастные к организации или те, кто принимал непосредственное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса, считает президент Украины Владимир Зеленский.

— В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе, — заявил Зеленский на брифинге по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

Он также добавил, что потребность в усилении санкций давления назрела давно.

По словам Зеленского, без внимания нельзя оставлять нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте
ЕС поддержал идею Украины о стратегическом энергетическом диалоге – Зеленский

Зеленский также поблагодарил ЕС за неизменность санкционной политики относительно России, но считает, что назрела необходимость ее усиления.

12 октября в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве было подписано соглашение о совместном авиационном пространстве.  Документ будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защите окружающей среды.

Кроме того, подписано соглашение об участии Украины в рамочной программе по исследованиям и инновациям Horizon Europe.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка