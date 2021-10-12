Під санкції ЄС повинні потрапити учасники виборів до Державної Думи РФ в Криму – Зеленський

У санкційні списки Європейського Союзу повинні потрапити всі особи, причетні до організації або брали безпосередню участь у виборах до Державної Думи Російської Федерації в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вважає президент України Володимир Зеленський.

– У санкційні списки повинні потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованому Криму, місті Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі, – заявив Зеленський на брифінгу за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС.

Він також додав, що потреба в посиленні санкцій тиску назріла давно.

За словами Зеленського, без уваги не можна залишати порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський також подякував ЄС за незмінність санкційної політики щодо Росії, але вважає, що назріла необхідність її посилення.

12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС у Києві було підписано угоду про спільний авіаційний простір. Документ сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної сфери та захисту довкілля.

Крім того, підписано угоду про участь України в рамковій програмі з досліджень та інновацій Horizon Europe.