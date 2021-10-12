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Факти / Україна / Політика
Абрамова Юлія |

Під санкції ЄС повинні потрапити учасники виборів до Державної Думи РФ в Криму – Зеленський

Володимир Зеленський

У санкційні списки Європейського Союзу повинні потрапити всі особи, причетні до організації або брали безпосередню участь у виборах до Державної Думи Російської Федерації в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вважає президент України Володимир Зеленський.

– У санкційні списки повинні потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованому Криму, місті Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі, – заявив Зеленський на брифінгу за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС.

Він також додав, що потреба в посиленні санкцій тиску назріла давно.

За словами Зеленського, без уваги не можна залишати порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях України.

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Зеленський також подякував ЄС за незмінність санкційної політики щодо Росії, але вважає, що назріла необхідність її посилення.

12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС у Києві було підписано угоду про спільний авіаційний простір. Документ  сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної сфери та захисту довкілля.

Крім того, підписано угоду про участь України в рамковій програмі з досліджень та інновацій Horizon Europe.

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