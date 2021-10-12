Президент Володимир Зеленський за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС заявив, що в Євросоюзу та України спільна позиція стосовно того, що відповідальність за ситуацію на Донбасі лежить на Росії.

За його словами, це буде зафіксовано у спільній заяві.

– Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході нашої країни. Разом з ЄС ми поділяємо думку, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі вповні лежить на РФ, яка, без сумніву, є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано в спільній заяві, – сказав глава держави на спільному брифінгу.

Зеленський також подякував ЄС за незмінність санкційної політики щодо Росії, але вважає, що назріла необхідність її посилення.

На його думку, до санкційних списків ЄС мають потрапити всі, хто причетний до організації незаконних виборів у Держдуму РФ у Криму і на окупованих територіях Донбасу.

12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС у Києві було підписано угоду про спільний авіаційний простір. Документ сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної сфери та захисту довкілля.

Крім того, підписано угоду про участь України в рамковій програмі з досліджень та інновацій Horizon Europe.