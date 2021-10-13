ОБСЕ не может повлиять на решение РФ по наблюдателям на Донбассе – Кулеба

Закрытие миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк — разрушительный удар по Минским договоренностям, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Поэтому эта тема была предметом разговора между Зеленским, президентом Франции и канцлером Германии, который состоялся в понедельник. Мы ищем сейчас возможности для того, чтобы найти симметричную или ассиметричную ответ на этот шаг, — сказал министр.

Однако он считает, что сейчас нет смысла ждать какой-то активности в возобновлении работы этой миссии со стороны ОБСЕ, поскольку имел соответствующую беседу с генсеком Организации на Варшавском форуме безопасности.

По его словам, ОБСЕ в этой ситуации не может ничего сделать, потому что это консенсусная организация.

2 сентября на совещании ОБСЕ российская делегация заявила, что не поддержит продление срока действия миссии ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

В МИД Украины рассматривают такое решение РФ как намерение продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированные территории.