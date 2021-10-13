ОБСЕ не може вплинути на рішення РФ щодо спостерігачів на Донбасі – Кулеба

Закриття місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску Гуково та Донецьк – руйнівний удару по Мінським домовленостям, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба.

– Тому ця тема була предметом розмови між Зеленським, президентом Франції та канцлером Німеччини, яка відбулася в понеділок. Ми шукаємо зараз можливості для того, щоб знайти симетричну або асиметричну відповідь на цей крок, – сказав міністр.

Проте він вважає, що зараз немає сенсу чекати якоїсь активності у поновленні роботи цієї місії з боку ОБСЄ, оскільки мав відповідну розмову з генсеком Організації на Варшавському безпековому форумі.

За його словами, ОБСЄ у цій ситуації не може нічого зробити, бо це консенсусна організація.

2 вересня на нараді ОБСЄ російська делегація заявила, що не підтримає продовження терміну дії місії ОБСЄ на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

У МЗС України розглядають таке рішення РФ як намір продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповані території.