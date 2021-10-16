Только для военного времени: в СНБО раскрыли детали Плана обороны Украины

План обороны Украины, который был утвержден на заседании Совета национальной безопасности 15 октября, будет действовать только в военное время.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, все его пункты не подлежат огласке.

Работа над этим планом длилась два года. Его создание инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

В документе говорится о взаимодействии всех органов, кибербезопасности, а также об информационной безопасности.

— Это касается не только военных, но и всех органов центральной исполнительной власти, местной власти, а также закона по территориальной обороне. Все компоненты сведены в единую систему координат, — сообщил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине обязательно проведут масштабные военные учения, чтобы отработать все пункты, изложенные в плане.

Напомним, План обороны Украины стал первым в истории страны. По словам Данилова, документ дает ответы на любые вызовы, которые стоят перед государством.

Источник: Свобода слова Савика Шустера

Фото: Facebook СНБО