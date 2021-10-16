Виключно для воєнного часу: в РНБО розкрили деталі Плану оборони України

План оборони України, який було затверджено на засіданні Ради національної безпеки 15 жовтня, діятиме виключно у воєнний час.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, всі його пункти не підлягають розголосу.

Робота над цим планом тривала два роки. Його створення ініціював президент України Володимир Зеленський.

У документі йдеться про взаємодію всіх органів, кібербезпеку, а також про інформаційну безпеку.

– Це стосується не тільки військових, а й усіх органів центральної виконавчої влади, місцевої влади, а також закону з територіальної оборони. Всі компоненти зведено до єдиної системи координат, – повідомив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні обов’язково проведуть масштабні військові навчання, щоб відпрацювати всі пункти.

Нагадаємо, План оборони України став першим в історії країни. За словами Данілова, документ дає відповіді на будь-які виклики, що стоять перед державою.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера

Фото: Facebook РНБО