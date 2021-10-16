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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Зеленский намерен усилить наказание за контрабанду — Данилов

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ужесточить ответственность за контрабандную деятельностью. Глава государства хочет ввести наказание в виде заключения сроком на 20 лет за контрабанду.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе Свобода слова на телеканале ICTV. По его словам, украинский президент настаивает, что на законодательном уровне должны ввести тюремное заключение за контрабанду.

— Президент дал поручение, каким образом на законодательном уровне сделать так, чтобы эти люди отправлялись в тюрьму. Он говорит, что за это нужно давать 20 лет. Я это поддерживаю, — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, некоторые лица могут потерять свои должности. Он отметил, что борьба с контрабандой словно гидра — если взять кого-то одного за хвост, то вырастет новый.

На брифинге по результатам заседания СНБО Алексей Данилов рассказал, что благодаря борьбе с контрабандой увеличились поступления в госбюджет на 47 млрд грн.

По его словам, контрабанда пока еще существует, а люди, которые находятся под санкционными ограничениями, до сих пор продолжают незаконную деятельность.

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Фото: Офис президента

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