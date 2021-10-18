Верховная Рада на этой неделе рассмотрит два кадровых вопроса — назначение председателя партии Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером парламента, а также увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников во фракции Слуга народа. Такие решения приняты на заседании фракции 18 октября.

Относительно Абрамовского, речь идет о его увольнении по собственному желанию. В то же время кандидатуры на замену пока нет.

Кроме того, по словам собеседника, глава фракции СН Давид Арахамия предложил рассмотреть возможность исключения нардепа Людмилы Буймистер из фракции. Она была единственным нардепом от Слуги народа, который 23 сентября во время принятия так называемого закона об олигархах, проголосовала против.

Роман Абрамовский возглавляет Минэкологии с 19 июня 2020 года. До этого он был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

В течение 2013-2014 годов работал помощником-консультантом народного депутата, а в 2015 году в течение нескольких месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.