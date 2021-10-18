Верховна Рада цього тижня розгляне два кадрові питання – призначення голови партії Слуга народу Олександра Корнієнка першим віце-спікером парламенту, а також звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це Фактам ICTV стало відомо із власних джерел у фракції Слуга народу. Такі рішення прийняті на засіданні фракції 18 жовтня.

Щодо Абрамовського, йдеться про його звільнення за власним бажанням. Водночас кандидатури на заміну поки немає.

Окрім того, за словами співрозмовника, глава фракції СН Давид Арахамія запропонував розглянути можливість виключити нардепа Людмилу Буймістер з фракції.

Вона була єдиним нардепом від Слуги народу, яка 23 вересня під час ухвалення так званого закону про олігархів, проголосувала проти.

Роман Абрамовський очолює Мінекології з 19 червня 2020 року. До цього він був заступником міністра енергетики та захисту довкілля.

Протягом 2013-2014 років працював помічником-консультантом народного депутата, а у 2015 році протягом декількох місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.