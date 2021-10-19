Это серьезные обвинения: Зеленский о деле Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы СБУ Ивана Баканова о том, что отдельные украинские чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы (об этом Баканов говорил, комментируя подозрение Виктору Медведчуку в госизмене, и в том, что тот поставлял украинским предприятиям уголь с временно оккупированной территории. — Ред.).

В эксклюзивном интервью на телеканале ICTV Зеленский назвал такие слова серьезными обвинениями.

— Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас говорить какую-то информацию, которую затем будут использовать адвокаты “товарища” Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов, — заявил глава государства.

Как отметил президент, он понимает, о каких именно чиновниках идет речь, но это нужно доказать.

— И пусть решает суд. Я бы не хотел, чтобы из-за каких-то моих слов, из-за каких-то обвинений, из-за деталей, которые я понимаю, были проблемы и торможения в этом деле в пользу таких “товарищей”, о которых мы с вами говорим. Но мне кажется, мы все что-то с вами слышали, и понимание у общества должно быть, — добавил Зеленский.

Также в интервью глава государства рассказал, были ли предложения России по обмену Медведчука. По его словам, прямых намеков на обмен Виктора Медведчука на других граждан страны, находящихся за границей, не было.

Вместе с тем президент подчеркнул: если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, тогда правительство Украины могло бы рассмотреть такую ​​возможность.

Отметим, что 12 октября Печерский районный суд Киева подтвердил обоснованность подозрения Медведчуку, но избрал ему мерой пресечения круглосуточный домашний арест.