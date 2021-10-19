Это серьезные обвинения: Зеленский о деле Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы СБУ Ивана Баканова о том, что отдельные украинские чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы (об этом Баканов говорил, комментируя подозрение Виктору Медведчуку в госизмене, и в том, что тот поставлял украинским предприятиям уголь с временно оккупированной территории. — Ред.).
В эксклюзивном интервью на телеканале ICTV Зеленский назвал такие слова серьезными обвинениями.
— Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас говорить какую-то информацию, которую затем будут использовать адвокаты “товарища” Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов, — заявил глава государства.
Как отметил президент, он понимает, о каких именно чиновниках идет речь, но это нужно доказать.
— И пусть решает суд. Я бы не хотел, чтобы из-за каких-то моих слов, из-за каких-то обвинений, из-за деталей, которые я понимаю, были проблемы и торможения в этом деле в пользу таких “товарищей”, о которых мы с вами говорим. Но мне кажется, мы все что-то с вами слышали, и понимание у общества должно быть, — добавил Зеленский.
Также в интервью глава государства рассказал, были ли предложения России по обмену Медведчука. По его словам, прямых намеков на обмен Виктора Медведчука на других граждан страны, находящихся за границей, не было.
Вместе с тем президент подчеркнул: если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, тогда правительство Украины могло бы рассмотреть такую возможность.
Отметим, что 12 октября Печерский районный суд Киева подтвердил обоснованность подозрения Медведчуку, но избрал ему мерой пресечения круглосуточный домашний арест.