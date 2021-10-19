Це серйозні звинувачення: Зеленський про справу Медведчука

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова голови СБУ Івана Баканова про те, що окремі українські високопосадовці у розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України і будували спільні із терористами схеми (про це Баканов говорив, коментуючи підозру Віктору Медведчуку у держзраді, і у тому, що той постачав українським підприємствам вугілля з тимчасово окупованої території. – Ред.).

У ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV Зеленський назвав такі слова серйозними звинуваченнями.

– Це серйозні звинувачення. Скажімо так, я б не хотів зараз казати якусь інформацію, яку потім використовуватимуть адвокати “товариша” Медведчука і його колишнього патрона у цій справі, чи патронів, – заявив глава держави.

Як відзначив президент, він розуміє, про яких високопосадовців йде мова, але це потрібно довести.

– І нехай вирішує суд. Я б не хотів, щоб через якісь мої слова, через якісь звинувачення, через деталі, які я розумію, були проблеми та гальмування у цій справі на користь таких “товаришів”, про які ми із вами говоримо. Але мені здається, ми всі щось із вами чули, і розуміння у суспільства має бути, – додав Зеленський.

Також у інтерв’ю глава держави розповів, чи були пропозиції Росії щодо обміну Медведчука. За його словами, прямих натяків на обмін Віктора Медведчука на інших громадян країни, які перебувають за кордоном, не було.

Водночас президент зауважив: якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство, тоді уряд України міг би розглянути таку можливість.

Відзначимо, що 12 жовтня Печерський районний суд Києва підтвердив обґрунтованість підозри Медведчуку, але обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.