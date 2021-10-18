У Верховній Раді України цього пленарного тижня розглянуть законопроект про державний бюджет на 2022 рік.

Про це поінформував під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук.

– До 20 жовтня нам необхідно розглянути та ухвалити проект закону Про державний бюджет України на 2022 рік у першому читанні, – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що парламент повинен схвалити висновки і пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет. Згодом на підставі цих бюджетних висновків Кабінет міністрів повинен доопрацювати документ до другого читання.

– Я б дуже хотів, щоб в межах і в строки, передбачені Конституцією, регламентом і законодавством України, ми успішно завершили бюджетний процес в державі. Щоб ми не заходили в колись традиційні для парламенту бюджетні ночі, – заявив Стефанчук.

Крім того, цього тижня планується розглянути законопроекти, які стосуються питань Національного антикорупційного бюро, Національного банку, Фонду часткового гарантування вкладів, а також податковий законопроект №5600 (який нардепи називають ресурсним проектом закону).

Стефанчук також підтвердив, що цього тижня планується позачергове засідання Ради, на яке винесуть євроінтеграційні закони. За словами спікера, таке засідання, можливо, відбудеться в четвер, 21 жовтня.

Згідно із законом Про регламент Верховної Ради України (ст. 156-159), законопроект про державний бюджет має розглядатися в трьох читаннях. У першому читанні документ мають розглянути не пізніше 20 жовтня за процедурою повного обговорення.

Розгляд держбюджету в другому читанні завершується у ВР не пізніше 20 листопада. Остаточно законопроект ухвалюється нардепами до 1 грудня.

Кабінет міністрів схвалив законопроект про держбюджет України на 2022 рік 15 вересня. Вперше документ було розроблено на основі трирічної бюджетної декларації, затвердженої на 2022-2024 роки.

21 вересня уряд представив законопроект у Верховній Раді.

Серед пріоритетних сфер фінансування в уряді визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання реального ВВП України визначено на рівні 3,8%, а рівень інфляції може скласти 6,2%. Курс національної валюти в Кабміні прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн, а мінімальна до кінця року повинна підвищитися до 6 700 грн.

Про ключові показники, які закладає Кабмін у держбюджет-2022, читайте в матеріалі.