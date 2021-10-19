Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посади.

Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту.

– Я бачив, що він (Абрамовський, – Ред.) написав заяву за власним бажанням. Я у цей час заходив до голови Верховної Ради, а він виходив, – зазначив він.

Давид Арахамія додав, що одним з головних зауважень до Романа Абрамовського є корупція в регіональних екоінспекціях.

Голова фракції Слуга народу розповів, що нового кандидата на посаду міністра екології поки що немає. Тому уряд призначить людину, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки.

Роман Абрамовський очолював Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів з червня 2020 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

У 2015 році Роман Абрамовський був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.