Ключевым вопросом для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины в среду, 20 октября, станет проект государственного бюджета на 2022 год.
Заседание традиционно начнется в 10:00. Народные депутаты выступят с заявлениями, после чего перейдут к рассмотрению законодательных инициатив.
Сначала нардепы рассмотрят законопроект Кабинета министров о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (№ 6062).
После этого Рада попытается принять в первом чтении главный финансовый документ страны – госбюджет на 2022 год. Рассмотрение этого законопроекта (№ 6000) должно происходить по процедуре полного обсуждения.
К рассмотрению в первом чтении также предложен законопроект об установлении в Украине нового праздника – Дня украинской государственности (№5864). Инициатором документа является президент Владимир Зеленский, который определил его как безотлагательный.
Кроме того, нардепы должны рассмотреть в первом чтении проекты законов:
• об упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами, которые участвовали в защите территориальной целостности нашей страны (№ 5630);
• о подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции (№ 5067, инициирован президентом);
• об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (№ 5433);
• о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины (№ 4664, правительственный законопроект);
• об регулировании труда домашних работников (№ 5695).
Есть и ряд законопроектов, которые предлагается рассмотреть во втором чтении:
• об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№ 5230);
• об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234);
• о мультимодальных перевозках (№ 4258);
• о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения (№ 2443);
• о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих украинское гражданство (№ 4564).
Есть в повестке дня и ряд постановлений об изменении границ и переименовании населенных пунктов Украины. Также включены к рассмотрению несколько законопроектов о ратификации договоров с другими государствами.
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о госбюджете на 2022 год 15 сентября. Впервые документ был разработан на основе трехлетней бюджетной декларации.
Среди приоритетных сфер, которые предлагает профинансировать правительство: здравоохранение, образование, поддержка ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизация.
О ключевых финансовых показателях, которые закладывает правительство в госбюджете на 2022 год, читайте в материале.