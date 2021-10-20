Ключовим питанням для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України в середу, 20 жовтня, стане проект державного бюджету на 2022 рік.
Засідання традиційно розпочнеться о 10:00. Народні депутати виступлять із заявами, після чого перейдуть до розгляду законодавчих ініціатив.
Спочатку нардепи розглянуть законопроект Кабінету міністрів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 6062).
Після цього Рада спробує ухвалити в першому читанні головний фінансовий документ країни – держбюджет на 2022 рік. Розгляд цього законопроекту (№ 6000) має відбуватися за процедурою повного обговорення.
До розгляду в першому читанні також запропоновано законопроект щодо встановлення в Україні нового свята – Дня української державності (№5864). Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський, який визначив його як невідкладний.
Крім того, нардепи повинні розглянути в першому читанні проекти законів:
• про спрощене набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності нашої країни (№ 5630);
• щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (№ 5067, ініційований президентом);
• про забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (№ 5433);
• про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України (№ 4664, урядовий законопроект);
• щодо регулювання праці домашніх працівників (№ 5695).
Є і низка законопроектів, які пропонується розглянути в другому читанні:
• про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (№ 5230);
• про визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (№ 2234);
• про мультимодальні перевезення (№ 4258);
• про позачергове забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (№ 2443);
• про внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській областях та в Криму, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують українське громадянство (№ 4564).
Є в порядку денному і низка постанов про зміну меж та перейменування населених пунктів України. Також включено до розгляду кілька законопроектів про ратифікацію договорів з іншими державами.
Кабінет міністрів України схвалив законопроект про держбюджет на 2022 рік 15 вересня. Вперше документ було розроблено на основі трирічної бюджетної декларації.
Серед пріоритетних сфер, які пропонує профінансувати уряд: охорона здоров’я, освіта, підтримка ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізація.
Про ключові фінансові показники, які закладає Кабмін у держбюджет на 2022 рік, читайте в матеріалі.