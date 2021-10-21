Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, относительно высокую поддержку граждан получили бы четыре партии: Слуга народа, Европейская Солидарность, Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на условной первой позиции в рейтинге сейчас находится Европейская Солидарность, которую готовы поддержать 15,7% респондентов (среди тех, кто определился со своим выбором). В сентябре за эту политсилу готовы были проголосовать 17,4% украинцев. Следовательно, рейтинг партии снизился почти на два процента.

На второй позиции с минимальным отрывом (в пределах погрешности) находится партия Слуга народа: за нее готовы отдать голоса 15,5% опрошенных (среди тех, кто определился). В сентябре уровень поддержки партии составлял 20%. Таким образом, ее рейтинг снизился на 4,5%.

На третьей позиции находится партия Батькивщина с 13,6% поддержки. С сентября рейтинг политсилы несколько вырос (было 10,8%).

А на четвертой позиции – ОПЗЖ, за которую готовы проголосовать 13% украинцев (в сентябре было 11,6%).

Как отметили социологи, рейтинги всех этих политических сил отличаются в пределах статистической погрешности.

Далее следуют такие партии: Сила и честь (8,6% поддержки среди тех, кто определился с выбором), Наши (5,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,6%), Украинская стратегия Гройсмана (5,6%). То есть теоретически эти политсилы сейчас имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в ВР.

Партия Свобода набирает 4,4% поддержки украинцев. У других политических сил – поддержка ниже.

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма).

Статистическая погрешность не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

31 октября этого года должны состояться промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Выборы назначили из-за того, что ранее выбранные в этих округах нардепы досрочно лишились мандатов: Игорь Колыхаев (184-й округ) был избран мэром Херсона, а Александр Скичко (197-й округ) – назначен главой Черкасской ОГА.

Центральная избирательная комиссия уже утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней для голосования в округах № 184 и № 197.