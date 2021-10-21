Якби вибори до Верховної Ради відбувалися вже найближчим часом, відносно найвищу підтримку громадян отримали б чотири партії: Слуга народу, Європейська Солідарність, Батьківщина та Опозиційна платформа – За життя.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, на умовній першій позиції у рейтингу зараз знаходиться Європейська Солідарність, яку готові підтримати 15,7% респондентів (серед тих, хто визначився зі своїм вибором). У вересні за цю політсилу готові були проголосувати 17,4% українців. Відтак, рейтинг партії знизився майже на два відсотки.

На другій позиції із мінімальним відривом (у межах похибки) знаходиться партія Слуга народу: за неї готові віддати голоси 15,5% опитаних (серед тих, хто визначився). У вересні рівень підтримки партії складав 20%. А тому її рейтинг знизився на 4,5%.

На третій позиції перебуває партія Батьківщина із 13,6% підтримки. Із вересня рейтинг політсили дещо зріс (було 10,8%).

А на четвертій позиції – ОПЗЖ, за яку готові проголосувати 13% українців (у вересні було 11,6%).

Як зазначили соціологи, рейтинги всіх цих політичних сил відрізняються в межах статистичної похибки.

Далі йдуть такі партії: Сила і честь (8,6% підтримки серед тих, хто визначився з вибором), Наші (5,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (5,6%), Українська стратегія Гройсмана (5,6%). Тобто теоретично ці політсили зараз мають шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до ВР.

Партія Свобода набирає 4,4% підтримки українців. У інших політичних сил – підтримка нижча.

Опитування КМІС проводилося упродовж 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих територій Донбасу та Криму).

Статистична похибка не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

31 жовтня цього року повинні відбутися проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Вибори призначили через те, що раніше обрані в цих округах нардепи достроково позбулися мандатів: Ігоря Колихаєва (184-й округ) було обрано мером Херсона, а Олександра Скічка (197-й округ) – призначено головою Черкаської ОДА.

Центральна виборча комісія вже затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в округах №184 та №197.