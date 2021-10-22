Это шантаж: Кулеба о заявлении Путина по запуску газа через Северный поток-2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал шантажом заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова начать поставки газа через Северный поток-2 на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.

Поэтому Украина ждет четкой позиции Германии на то, что РФ использует газ как оружие.

— Это шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по Северному потоку-2 указано: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия будет принимать меры. Это уже происходит, и мы, безусловно, ожидаем четкой позиции Германии, — заявил Кулеба во время брифинга с министром иностранных дел Молдовы Николае Попеску.

Дмитрий Кулеба надеется, что Нафтогазу и Оператору газотранспортной системы удастся присоединиться к процессу сертификации Северного потока-2.

18 октября Украина подала заявку на участие в сертификации оператора Северного потока-2. Если немецкий регулятор ее примет, то это обяжет формально учитывать позицию Украины.

Кроме того, это даст возможность Нафтогазу сообщать Федеральному сетевому агентству Германии обо всех тех аргументах, которые свидетельствуют, что газопровод и его операторы не соответствуют европейскому законодательству.

21 октября Оператор ГТС Украины также подал свою заявку на участие в сертификации Северного потока-2.