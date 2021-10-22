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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Це шантаж: Кулеба про заяву Путіна щодо запуску газу через Північний потік-2

кулеба дмитро

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав шантажем заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що РФ готова почати постачання газу через Північний потік-2 наступного дня після отримання дозволу від німецького регулятора.

Тому Україна чекає чіткої позиції Німеччини на те, що РФ використовує газ як зброю.

– Це шантаж, це використання газу як зброї в міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини щодо Північного потоку-2 зазначено: якщо Росія почне використовувати газ як зброю в міжнародних відносинах, то Німеччина вживатиме заходи у відповідь.

Це вже відбувається, і ми, безумовно, очікуємо чіткої позиції Німеччини, – заявив Кулеба під час брифінгу з міністром закордонних справ Молдови Ніколає Попеску.

Дмитро Кулеба сподівається, що Нафтогазу і Оператору газотранспортної системи вдасться долучитися до процесу сертифікації Північного потоку-2.

18 жовтня Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора Північного потоку-2. Якщо німецький регулятор її прийме, то це зобов’яже формально враховувати позицію України.

Крім того, це дасть можливість Нафтогазу повідомляти Федеральне мережеве агентство Німеччини про всі ті аргументи, які свідчать, що газопровід і його оператори не відповідають європейському законодавству.

21 жовтня Оператор ГТС України також подав свою заявку для участі в сертифікації Північного потоку-2.

Фото: УНІАН

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