Интересы Путина стремятся представлять в Украине не менее трех групп – Данилов

На территории Украины есть по крайней мере три группы, стремящиеся представлять у нас интересы президента РФ Владимира Путина. Четвертой была группа Виктора Медведчука, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп. Он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина, – объяснил секретарь СНБО.

По его словам, сейчас Медведчук находится под домашним арестом, поэтому между этими группами идет борьба за то, кто будет в Украине представлять интересы РФ.

– Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая, – добавил Данилов.

Дело Медведчука

8 октября народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Речь идет, в частности, о незаконных поставках угля со временно оккупированных территорий Донбасса еще в 2014 году.

Офис гепрокурора обнародовал соответствующие аудиозаписи, которые доказывают причастность Медведчука к незаконным схемам.

Через несколько дней, 12 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку по этому делу — круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года.