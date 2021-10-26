Залишити Афганістан хочуть близько 130 українців – Кулеба

Наразі з Афганістану в Україну хочуть виїхати близько 130 наших громадян. Таку цифру озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська влада опрацьовує безпечні шляхи їхнього повернення. Крім того, міністр додав, що за місяць понад 30 українців самостійно залишили Афганістан.

– Зараз близько 130 хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели, – написав Кулеба у Twitter.

Україна та інші країни почали масово евакуйовувати своїх громадян з Афганістану влітку цього року, коли владу там захопило радикальне угруповання Талібан.

Загалом Україна перевезла 700 людей із Афганістану і посіла восьме місце у рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих пасажирів.

Над плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Через складну ситуацію в Афганістані кількість прохачів притулку в Європейському Союзі збільшилася на 40%. За інформацією Європейського бюро, у серпні 2021 року зареєстрували 56 тис. заяв.

Бюро активно співпрацює з Єврокомісією та установами країн-членів ЄС, щоб вирішити це питання, зокрема за рахунок збільшення можливості приймання біженців на Балканах.