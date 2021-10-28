Україна може отримати право голосу під час сертифікації Північного потоку-2

Кілька дні тому НАК Нафтогаз та Оператор ГТС України подали заявки для участі у сертифікації оператора російського газопроводу Північний потік-2. У Bundesnetzagentur (Федеральне мережеве агентство Німеччини) заявили, що Україна може отримати дорадчий голос.

Там уточнили, що заявки можуть розглядатися протягом місяця.

– Заявки перебувають на розгляді. Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку, – так відповіли на запит у Bundesnetzagentur.

18 жовтня глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора російського газопроводу Північний потік-2.

Якщо німецький регулятор її прийме, це зобов’яже формально враховувати позицію України та аргументи Нафтогазу.

Відповідні заявки подавали польська державна енергетична компанія PGNiG та її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH. Bundesnetzagentur вже допустив їх до процедури.