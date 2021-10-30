Маска и дистанция: Радуцкий опроверг слова о Covid-сертификатах на выборах в Харькове

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий опроверг свои слова о том, что на внеочередных выборах мэра Харькова могут проверять наличие Covid-паспортов или отрицательного результата теста.

Он заявил, что при допуске на избирательный участок у граждан потребуют только маску и чтобы они соблюдали социальную дистанцию.

– Я имел в виду (когда говорил о Covid-паспортах и ​​тестах, – Ред.) общественные места. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Центральная избирательная комиссия сейчас дополнительно сообщит, что обязательными требованиями будут соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Ведь избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, комментируя постановление правительства №1236. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию, – объяснил он.

Накануне Михаил Радуцкий в эфире Свободы слова Савика Шустера на канале Украина, отвечая на вопрос о том, как будут проходить выборы мэра Харькова, предположил, что у избирателей могут проверять наличие Covid-паспортов или отрицательного результата теста на коронавирус.

Внеочередные выборы мэра Харькова намечены на воскресенье, 31 октября. Необходимость их назначения возникла после того, как избранный осенью прошлого года мэр города Геннадий Кернес умер от коронавируса.

Источник: Гражданская сеть Опора