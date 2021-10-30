На выборах мэра Харькова могут проверять Covid-сертификаты или отрицательный тест – Радуцкий

На внеочередных выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, у избирателей могут проверять наличие Covid-паспортов или отрицательного результата ПЦР/экспресс-теста на антиген.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Свободы слова Савика Шустера на канале Украина.

– По закону должны проверять. Или Covid-паспорта, или ПЦР-тесты, или тесты на антиген, – отметил он.

Между тем, в Харьковском городском совете сообщили, что во всех районах города в воскресенье, 31 октября, откроется 41 пункт вакцинации. Все они будут работать на избирательных участках в школах.

Привиться все желающие смогут с 9.00 до 18.00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

Весной этого года Верховная Рада проголосовала за назначение досрочных выборов мэра Харькова на 31 октября.

Во время местных выборов, которые прошли в Украине осенью 2020 года, в Харькове победил Геннадий Кернес. Но он заболел коронавирусом, длительное время лечился в немецкой клинике, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

17 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер. Потому в Харькове возникла необходимость провести внеочередные выборы мэра.